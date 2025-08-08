Calciomercato Lazio, riuscirà a sbloccarsi il cosiddetto nodo esuberi? Le ultime novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il nodo esuberi blocca le strategie biancocelesti. La situazione

Il Calciomercato Lazio sta vivendo una fase complicata, soprattutto a causa della difficoltà nel piazzare alcuni esuberi ormai fuori dal progetto tecnico. Tra i principali ostacoli alla costruzione della nuova rosa ci sono i casi di Kamenovic, Fares e Basic, tre giocatori che, per motivi diversi, stanno rallentando le manovre in entrata della società biancoceleste.

Come riportato da Il Messaggero, la situazione è particolarmente delicata. Kamenovic e Fares sono fuori rosa da tempo, mentre Basic continua ad allenarsi con il gruppo, pur sapendo che il suo futuro è ormai lontano da Formello. Le difficoltà nella loro cessione sono diverse: per Fares si parla di un ingaggio molto elevato rispetto a quanto i potenziali acquirenti sono disposti a offrire; Kamenovic, invece, rappresenta un’incognita sia per il suo scarso minutaggio nelle ultime stagioni sia per le valutazioni tecniche ancora in sospeso; infine, Basic è frenato più da questioni tattiche legate alla valutazione di Sarri che da problemi strettamente economici.

Il problema è che questi giocatori, pur non essendo più parte del progetto, pesano ancora sul monte ingaggi e, di fatto, stanno bloccando margini operativi importanti. Il Calciomercato Lazio risente direttamente di questa situazione: finché non si troveranno soluzioni concrete per liberare spazio a bilancio, sarà difficile affondare il colpo per nuovi innesti.

Inoltre, la loro permanenza sta creando una sorta di stallo, che potrebbe rivelarsi dannoso anche in chiave spogliatoio. Il club continua a lavorare sotto traccia, cercando acquirenti, ma il poco appeal di questi giocatori e la loro situazione contrattuale complicano le trattative. Sia Kamenovic che Fares, ad esempio, non hanno ricevuto proposte concrete, mentre per Basic si attende un segnale da club stranieri, con qualche timido interesse dalla Ligue 1 e dalla Bundesliga.

Il Calciomercato Lazio, dunque, dovrà inevitabilmente partire dalle cessioni prima di poter sbloccare operazioni in entrata. Il rischio è di trovarsi ancora con diversi esuberi in rosa a ritiro già iniziato, un’eventualità che il club vuole assolutamente evitare. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se si riuscirà a sbloccare almeno una delle situazioni più critiche.