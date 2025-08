Calcio in lutto: Jorge Costa, leggenda del Porto, è scomparso all’età di 53 anni

Calcio in lutto: Jorge Costa, leggenda del Porto ed ex difensore e direttore sportivo del club, è scomparso oggi all’età di 53 anni

Una drammatica notizia ha sconvolto il mondo del calcio: Jorge Costa, ex difensore e direttore sportivo del FC Porto, è morto all’età di 53 anni. Figura storica dei Dragões e protagonista dei principali trionfi del club lusitano, Costa ha perso la vita oggi in seguito a gravi complicazioni cardiache occorse al centro sportivo di Olival.

Secondo le prime ricostruzioni, l’ex capitano si trovava presso la struttura per un’intervista con SportTV, preferendo parlare all’interno a causa delle elevate temperature. Pochi minuti dopo le 12:30 ha accusato un arresto cardiocircolatorio, crollando improvvisamente a terra. Lo staff medico del Porto, guidato dal dottor Nélson Puga, ha prontamente tentato di rianimarlo utilizzando un defibrillatore, ma la situazione è apparsa da subito critica. Trasportato d’urgenza all’ospedale São João di Porto, è stato ricoverato in terapia intensiva, dove è deceduto nel primo pomeriggio.

Costa, soprannominato “O Bicho” per la sua tenacia e forza in campo, è stato uno dei simboli del Porto. Da difensore centrale, ha indossato per quasi vent’anni la maglia biancoblu, contribuendo alla conquista di numerosi titoli, tra cui la storica Champions League del 2004 sotto la guida di José Mourinho. La sua leadership, il carattere indomabile e l’amore viscerale per il club lo hanno reso una figura amata e rispettata a livello internazionale.

Nel 2022 aveva già affrontato un grave problema cardiaco, superato grazie a un intervento di cateterismo. Stavolta, però, il suo cuore non ha retto. La sua scomparsa ha generato un’ondata di cordoglio non solo in Portogallo, ma anche nel resto d’Europa, dove la sua figura era ammirata come esempio di dedizione e professionalità.