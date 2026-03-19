Caicedo, ritorno a sorpresa? L’ex biancoceleste nel mirino della Kings League

Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio, può ripartire dalla Kings League tra suggestione e contatti concreti: ecco che squadra l’ha cercato

Il nome di Felipe Caicedo torna improvvisamente a far parlare i tifosi della Lazio e gli appassionati di calcio italiano. Dopo il ritiro l’ex centravanti biancoceleste potrebbe infatti rimettersi in gioco in una veste del tutto nuova, lontano dai campionati tradizionali ma comunque sotto i riflettori.

Secondo quanto riportato da controcalciotv attraverso il proprio profilo Instagram, ci sarebbero contatti in corso tra il giocatore ecuadoregno e i Caesar, squadra protagonista nel campionato di Kings League.

Si tratta di una voce che sta già accendendo la curiosità del pubblico, anche perché Caicedo è rimasto nel cuore dei sostenitori laziali per i suoi gol pesanti, spesso decisivi nei finali di gara. La possibilità di rivederlo in campo, seppur in un contesto diverso rispetto al grande calcio professionistico, rappresenta una notizia capace di attirare attenzione e interesse.

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Caicedo, cosa filtra sui contatti con i Caesar

I dialoghi tra i Caesar e Felipe Caicedo sarebbero reali, ma al momento tutto dipenderebbe soprattutto dalla volontà del giocatore. L’ex attaccante della Lazio si trova attualmente in Ecuador, dettaglio che rende la trattativa ancora tutta da definire. Nonostante questo, il club DI Er Faina ed En3rix starebbe valutando seriamente il colpo, fiutando l’occasione di portare nella competizione un nome conosciuto e molto amato.

L’eventuale arrivo di Caicedo darebbe grande visibilità alla squadra e, più in generale, alla stessa Kings League, torneo che punta anche su personaggi noti per aumentare spettacolo e richiamo mediatico.