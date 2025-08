Burnley Lazio: Sarri valuta la formazione biancoceleste tra dubbi e conferme. Tutti i dettagli

Burnley Lazio: si avvicina il match! Sarri valuta la formazione biancoceleste tra dubbi e conferme. Tutti gli aggiornamenti

Dopo le tappe turche contro Fenerbahce e Galatasaray, la Lazio si prepara a volare in Inghilterra per affrontare il Burnley nella quinta amichevole della pre-season. Il match è in programma il 9 agosto al Turf Moor, storico stadio della squadra inglese allenata da Vincent Kompany. Per Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste noto per il suo calcio organizzato e verticale, sarà un test importante per valutare la condizione del gruppo e affinare gli ultimi dettagli in vista dell’inizio della stagione.

Portieri: Mandas-Provedel, continua l’alternanza

In porta prosegue il dualismo tra Christos Mandas, giovane greco classe 2001, e Ivan Provedel, titolare della scorsa stagione e protagonista in Serie A. Contro il Burnley dovrebbe toccare a Mandas, numero 94, per dare continuità alla rotazione impostata da Sarri.

Difesa: Gila e Provstgaard favoriti, Gigot in dubbio

Nel reparto arretrato, Mario Gila, centrale spagnolo ex Real Madrid Castilla, dovrebbe affiancare il danese Rasmus Provstgaard, in vantaggio per una maglia da titolare. Restano da valutare le condizioni di Samuel Gigot, difensore francese con esperienza in Ligue 1, alle prese con un fastidio alla schiena. Sicura invece l’assenza di Patric, out per circa un mese a causa di un infortunio muscolare alla coscia.

Fasce e centrocampo: Marusic e Tavares sulle corsie, Cataldi in regia

Sulle fasce, Adam Marusic, esterno montenegrino duttile e affidabile, dovrebbe agire a destra, mentre a sinistra spazio a Nuno Tavares, portoghese ex Arsenal. In mezzo al campo, Danilo Cataldi, romano e regista puro, è in leggero vantaggio su Nicolò Rovella per guidare la manovra. Ai suoi lati, confermati Matteo Guendouzi, francese ex Marsiglia, e Tom Dele-Bashiru, giovane talento nigeriano.

Attacco: confermato il tridente Cancellieri-Castellanos-Zaccagni

In avanti, Sarri sembra intenzionato a confermare il tridente che ha ben figurato contro il Galatasaray. Matteo Cancellieri, esterno rapido e tecnico, agirà a destra; Mattia Zaccagni, fantasista abile nell’uno contro uno, presidierà la corsia opposta. Al centro dell’attacco, spazio a Taty Castellanos, argentino ex Girona, con Dia che resta in attesa di una chance.

BURNLEY (4-2-3-1): Weiss; Walker, Esteve, Ekdal, Hartman; Laurent, Cullen; Brun Larse, Mejbri, Anthony; Edwards. All.: Scott.

LAZIO (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.