Burnley Lazio, parla Tavares: «Penso che questa vittoria ci porta vicini ad essere nella nostra forma migliore»

Burnley Lazio, le parole di Tavares: «Penso che questa vittoria ci porta vicini ad essere nella nostra forma migliore». Le dichiarazioni

A margine del test amichevole tra Burnley e Lazio, finita per 0-1 dai biancocelesti, Nuno Tavares ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – Penso che questa vittoria ci porta vicini ad essere nella nostra forma migliore. Abbiamo un’altra partita, stiamo lavorando ogni giorno per essere al nostro miglior livello. Dobbiamo continuare a lavorare per la prossima partita.

SARRI – È un gioco diverso rispetto a Baroni. Stiamo tutti imparando le nuove idee, non è difficile, si tratta solo di essere in forma e riprendere il ritmo. Penso che siamo stati molto bravi e miglioreremo sicuramente per arrivare al top.

FORMA – Mi sento molto bene. Sto raggiungendo la forma migliore e il modo in cui stiamo giocando ogni fine settimana sarà migliore per me e per la squadra, così che possiamo recuperare bene ed essere pronti.

MIGLIORAMENTI IN DIFESA – Penso che per il modo in cui stiamo giocando la linea a quattro sia molto importante. Stiamo lavorando ogni giorno su questo, perché dobbiamo arrivare a saper giocare con gli occhi chiusi. Con questo allenatore è molto importante il modo in cui difendiamo.

NUMERO 17 – L’anno scorso volevo questo numero, ma non potevo prenderlo. Quest’anno l’ho preso perché mi piace.

LA CATENA DI SINISTRA – Stiamo imparando ogni giorno a creare più occasioni. All’inizio era un po’ difficile, ma stiamo migliorando partita dopo partita e penso che più giocheremo più migliorerem