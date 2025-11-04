 Braglia: «Sarri è un testone, meno male che ha capito...»
Braglia: «Sarri è un testone, meno male che ha capito certe cose. La Lazio è cambiata poco, mi aspettavo questo inizio»

Caprai su Provedel: «Sesto clean-sheet? Ora è tornato ai suoi livelli, la Lazio ha ritrovato equilibrio. Mandas? Rischio cessione a gennaio»

Mattei critico: «Partita non brillantissima. La Lazio gioca senza attaccanti, ma Sarri ha trovato l’equilibrio giusto»

Colonnese sicuro: «Isaksen fa la differenza in un calcio piatto e fatto di schemi. La Lazio è migliorata, ma sta facendo la differenza questa cosa»

Lazio, Lotito chiude le porte alla cessione: «Ho deciso di rimanere. E sulle contestazioni dico solo una cosa»

1 ora ago

Sarri
Roma 05/12/2023 - Coppa Italia / Lazio-Genoa / foto Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Braglia, ex portiere, ha commentato l’inizio di stagione della Lazio e il lavoro di Sarri a TMW Radio: «Sarri è un testone, meno male che ha capito certe cose»

Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere della Lazio, ha analizzato la situazione della squadra biancoceleste dopo l’ultima vittoria contro il Cagliari, grazie alle reti di Isaksen e Zaccagni. Braglia, pur esprimendo rispetto per il lavoro di Maurizio Sarri, ha sottolineato alcuni aspetti del gioco della Lazio che secondo lui avrebbero potuto essere gestiti in modo diverso in questa prima parte di stagione.

SUL LAVORO DI SARRI – «Non discuto Sarri, ma dico che ogni tanto è un testone. Meno male che ha capito certe cose, che deve cambiare e adattarsi. La Lazio è una delle squadre che ha cambiato di meno e mi aspettavo un inizio differente».

SUL CAMBIAMENTO DELLA SQUADRA – «La Lazio è una delle squadre che ha cambiato di meno e mi aspettavo un inizio differente».

