Braglia: «Sarri è un testone, meno male che ha capito certe cose. La Lazio è cambiata poco, mi aspettavo questo inizio»

Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere della Lazio, ha analizzato la situazione della squadra biancoceleste dopo l’ultima vittoria contro il Cagliari, grazie alle reti di Isaksen e Zaccagni. Braglia, pur esprimendo rispetto per il lavoro di Maurizio Sarri, ha sottolineato alcuni aspetti del gioco della Lazio che secondo lui avrebbero potuto essere gestiti in modo diverso in questa prima parte di stagione.

SUL LAVORO DI SARRI – «Non discuto Sarri, ma dico che ogni tanto è un testone. Meno male che ha capito certe cose, che deve cambiare e adattarsi. La Lazio è una delle squadre che ha cambiato di meno e mi aspettavo un inizio differente».

