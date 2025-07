Boulaye Dia: la ricaduta alla caviglia complica la cessione, a beneficiarne è Castellanos

Boulaye Dia, l’infortunio alla caviglia complica l’eventuale cessione: della situazione ne beneficia soprattutto Castellanos, pronto a prendersi il posto da titolare

La situazione di Dia si complica ulteriormente, rendendo ancor più incerto il futuro dell’attaccante senegalese alla Lazio. Nelle ultime tre sedute di allenamento svolte, il giocatore non si è visto in campo. All’indomani dell’amichevole con la Primavera, Dia è tornato ad avvertire i soliti fastidi alla caviglia destra, un problema che sembrava aver messo alle spalle in questo inizio di ritiro. Questa ricaduta è una notizia particolarmente negativa, come sottolinea Il Messaggero, poiché rende ancor più complicata una sua eventuale cessione in extremis in questo mercato estivo.

Dia era visto come uno dei profili che la Lazio avrebbe potuto cedere per sbloccare il mercato in entrata, ma la sua condizione fisica precaria riduce drasticamente l’interesse di potenziali acquirenti. Questa situazione finisce per favorire il suo “competitor principale”, Taty Castellanos, che dal canto suo si è allenato regolarmente con il resto dei compagni. Con le difficoltà di Dia e il mercato bloccato che impedisce alla Lazio di cercare alternative, Castellanos potrebbe vedere aumentare le sue chance di un ruolo da protagonista nell’attacco di Sarri. La fragilità fisica di Dia rappresenta un’incognita che il club dovrà gestire attentamente, sia in termini di recupero che di strategie future sul mercato.