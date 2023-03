Boniek: «Lazio sfortunata con l'AZ Alkmaar, nel derby...»

Zibi Boniek, ex centravanti, ha analizzato l’eliminazione della Lazio dalla Conference League prima del derby di domani con la Roma

Intervistato dal Corriere dello Sport, Zibi Boniek ha parlato così della Lazio in vista del derby:

«Turno non superato? Non credo per snobismo. È stata un po’ sfortunata, specialmente nella partita d’andata quando avrebbe potuto segnare qualche gol in più. Sono convinto che la Lazio sia meglio dell’Az Alkmaar. Entrambe le squadre sono stanche. La Roma ovviamente ha il morale più alto per la qualificazione ottenuta a San Sebastian ma ha anche speso molte energie nervose. Dopo situazioni del genere, con due rose molto vicine per valore, è possibile che venga fuori un pareggio. Magari può accontentare tutt’e due».