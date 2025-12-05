Boni a Sampnews24: «Io vedo un campionato molto equilibrato, ma livellato al ribasso. Ecco chi è la favorita»

Loris Boni in esclusiva ai microfoni di Sampnews24 ha fatto il punto sul campionato di Serie A dicendo la sua principalmente sulle prime posizioni

Intercettato dai microfoni di Sampnews24, Loris Boni ha parlato in linea generale della Serie A soffermandosi sulle possibili favorite.

Passando alla Serie A: al momento la lotta per lo scudetto comprende 4 squadre come Milan, Napoli Inter e Roma. Secondo lei chi vincerà alla fine?

«Io quest'anno vedo un campionato di Serie A molto equilibrato, ma livellato al ribasso. Non vedo mai una squadra che giochi con una certa continuità, dimostrandoti quindi che è la più forte. Io vedo delle squadre che se la giocano, potendo vincere e perdere con tutti. Io credo che Napoli, Roma, Milan ed Inter siano solo le squadre che hanno sbagliato meno».