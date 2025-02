Bocchetti a Dazn: «Non siamo qui per difenderci, dobbiamo sfruttare le occasioni che ci lasceranno. L’abbiamo preparata così»

Bocchetti, allenatore del Monza, ha parlato così prima del fischio d’inizio del match con la Lazio a Dazn: le dichiarazioni

Salvatore Bocchetti ha parlato a Dazn prima di Lazio Monza di Serie A.

SQUADRA DOPO IL MERCATO – «Ho a disposizione un gruppo veramente fantastico, a vederli allenare tutti i giorni ci credono, danno tutto e tutto diventa più semplice per me. Sappiamo che la situazione non è facile, ma spirito e atteggiamento non devono mai mancare».

COME GIOCARLA – «In fase di non possesso dobbiamo essere bravi, loro hanno i terzini che spingono molto. I ragazzi sono stati disponibilissimi, in fase offensiva dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci concederanno. Dobbiamo essere pronti a fargli male. In fase difensiva abbiamo lavorato sui blocchi laterali, con l’aiuto di attaccanti ed esterni, dobbiamo difendere bene in quelle situazioni che si verranno a creare. Non siamo venuti qui però giusto per difenderci».