Blocco mercato Lazio, ore decisive per sciogliere il nodo: si attende il verdetto della Commissione e la mossa di Lotito per delineare il futuro biancoceleste

Blocco mercato Lazio, tra saldo zero e libertà: si attende il verdetto della Commissione e la mossa di Lotito per delineare il futuro biancoceleste

La Lazio attende di conoscere il proprio futuro. Il calciomercato di gennaio sarà un passaggio vitale, ma resta ancora da capire se i biancocelesti dovranno muoversi a saldo zero – con operazioni possibili solo attraverso un equilibrio tra entrate e uscite – oppure se potranno agire con maggiore libertà. L’attesa, però, è ormai agli sgoccioli.

Il verdetto della Commissione di controllo sul mercato è infatti previsto per domani. Se, come filtra, la Lazio non sarà ancora rientrata nella soglia dell’80% del “costo del lavoro allargato”, il presidente Claudio Lotito potrà comunque intervenire successivamente per colmare il disavanzo e sbloccare del tutto il mercato di gennaio. Come spiegato da Il Messaggero, il patron potrà farlo in due modi: con un’immissione diretta di denaro oppure sfruttando la recente modifica FIGC all’articolo 90 comma 5 delle NOIF, che consente di utilizzare crediti futuri. In questo caso, il riferimento è al credito di marzo sui diritti TV DAZN.

Lo scenario è profondamente diverso rispetto alla scorsa estate. Allora, oltre ai problemi sugli indicatori, la cifra necessaria per rientrare superava i 100 milioni di euro. Oggi, invece, sempre secondo il quotidiano romano, il gap da sanare sarebbe minimo, compreso tra 3 e 5 milioni. In altre parole, il destino del mercato biancoceleste è nelle mani di Lotito.

A Formello sono in corso riflessioni strategiche. Quel credito potrebbe risultare prezioso anche dopo marzo, quando il “costo del lavoro allargato” scenderà al 70% escludendo dal calcolo gli under 23 italiani. Una leva utile per coprire le spese in assenza degli introiti UEFA e per evitare nuovi blocchi in vista di giugno.