Biglietti Lazio Cremonese, conto alla rovescia all’Olimpico: pubblico in crescita per la sfida. Ecco quanti sono i tifosi attesi per la sedicesima giornata di Serie A

Manca sempre meno alla sfida tra Lazio e Cremonese, in programma sabato 20 dicembre alle ore 18 allo stadio Olimpico. Dopo l’eroica vittoria conquistata al Tardini, i biancocelesti puntano a dare continuità al risultato anche contro i grigiorossi, pur consapevoli delle difficoltà legate alle numerose assenze che stanno condizionando questo finale di anno solare.

La squadra di Maurizio Sarri, allenatore esperto e guida tecnica del gruppo, è chiamata a un’altra prova di carattere. Tra infortuni, squalifiche e convocazioni per la Coppa d’Africa, le rotazioni sono ridotte, ma l’obiettivo resta chiaro: conquistare punti preziosi davanti al proprio pubblico. Contro la Cremonese, formazione allenata da Davide Nicola, tecnico noto per l’organizzazione e l’intensità delle sue squadre, servirà attenzione massima e spirito di sacrificio.

Un aiuto importante arriverà anche dagli spalti. La vendita dei biglietti procede con buoni numeri e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono già stati venduti circa 4mila tagliandi. Sommando questo dato ai 29.918 abbonati, la previsione attuale parla di quasi 34mila spettatori sugli spalti dell’Olimpico, una cifra destinata a crescere nelle prossime ore.

Il sostegno dei tifosi rappresenta un fattore chiave, soprattutto in un momento così delicato della stagione. La Lazio si affida ancora una volta al proprio pubblico per spingere la squadra oltre le difficoltà e chiudere il 2025 casalingo con un’altra prestazione positiva. Sabato sera l’Olimpico è pronto a fare la sua parte.