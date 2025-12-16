 Lazio Cremonese, le probabili formazioni per la sfida di Serie A! ecco le possibili scelte di Sarri
Lazio Cremonese, le probabili formazioni per la sfida di Serie A! ecco le possibili scelte di Sarri

Lazio Cremonese, le probabili formazioni per il match dell’Olimpico! Ecco le scelte del tecnico Maurizio Sarri

Dopo l’impresa in nove uomini al Tardini contro il Parma, la Lazio torna all’Olimpico per affrontare la Cremonese. Sarri dovrà fare i conti con diverse assenze: Zaccagni e Basic, espulsi sabato, oltre a Dele-Bashiru e Dia, impegnati in Coppa d’Africa.

In difesa rientra Gila, che ha scontato la squalifica rimediata contro il Bologna, e sarà di nuovo al fianco di Romagnoli al centro. Sulle corsie esterne confermati Marusic a destra e Pellegrini a sinistra. A centrocampo potrebbe tornare titolare Vecino, insieme a Cataldi e Guendouzi, mentre in panchina ci sarà solo Belahyane, con Rovella atteso a gennaio.

In attacco, il posto lasciato libero dal capitano sarà conteso tra Noslin e Pedro. A completare il tridente ci saranno Cancellieri sulla destra, con Isaksen ancora out e pronto a rientrare contro l’Udinese, e Castellanos al centro.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Noslin.

