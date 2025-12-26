Hanno Detto
Bezzi avverte: «Sarri? Ha tribolato, ma ha fatto un grande lavoro dopo quanto accaduto nelle prime giornate»
Bezzi avverte sul lavoro di Sarri. Le parole dell’opinionista intervenuto a TMW Radio, che ha elogiato il tecnico biancoceleste
Intervenuto in collegamento ai microfoni di TMW Radio, Gianni Bezzi, giornalista e opinionista, ha affrontato diverse tematiche legate alle big della Serie A, soffermandosi in modo particolare sulla Lazio e sul lavoro svolto da Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste. Un intervento chiaro, nel quale Bezzi ha voluto riconoscere i meriti del tecnico toscano dopo una stagione non semplice, auspicando al tempo stesso un sostegno concreto da parte della società nella prossima sessione di mercato.
Nel suo ragionamento, Bezzi ha evidenziato come Sarri abbia dovuto affrontare numerose difficoltà, soprattutto nelle prime giornate del campionato, tra problemi di adattamento, una rosa non sempre all’altezza delle sue idee e un contesto ambientale complesso. Nonostante ciò, il tecnico è riuscito a rimettere in carreggiata la squadra, lavorando su identità, organizzazione e mentalità.
IL MESSAGGIO A SARRI – «A chi dedico un messaggio? All’allenatore della Lazio Sarri, che ha tribolato in questa stagione. Ha fatto un grande lavoro dopo quanto accaduto nelle prime giornate. E ora vedremo se avrà una mano dal mercato».
LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale
News
Lazio in campo il 26 dicembre: i numeri dei biancocelesti in questo giorno di festa
Lazio, i biancocelesti sono scesi quasi sempre in campo il 26 dicembre non sempre con risultati eccezionali. Ecco i numeri...
Calciomercato Lazio, via libera agli acquisti: in chiusura il rientro in Italia di Insigne, poi si lavorerà al centrocampo! Questi gli obiettivi principali dei biancocelesti
Calciomercato Lazio, via libera per gli acquisti ai biancocelesti. In chiusura l’arrivo di Insigne a parametro zero, poi sarà il...
Tavares Lazio, cessione vicina? L’Al-Ittihad di Conceicao forte sul giocatore. Ecco cosa manca per concretizzare l’addio del terzino portoghese
Tavares Lazio, cessione vicina? L’Al-Ittihad di Conceicao forte sul giocatore e spinge sull’ingaggio. Ecco cosa manca per il suo addio...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.