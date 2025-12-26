Bezzi avverte: «Sarri? Ha tribolato, ma ha fatto un grande lavoro dopo quanto accaduto nelle prime giornate»

Bezzi avverte sul lavoro di Sarri. Le parole dell’opinionista intervenuto a TMW Radio, che ha elogiato il tecnico biancoceleste

Intervenuto in collegamento ai microfoni di TMW Radio, Gianni Bezzi, giornalista e opinionista, ha affrontato diverse tematiche legate alle big della Serie A, soffermandosi in modo particolare sulla Lazio e sul lavoro svolto da Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste. Un intervento chiaro, nel quale Bezzi ha voluto riconoscere i meriti del tecnico toscano dopo una stagione non semplice, auspicando al tempo stesso un sostegno concreto da parte della società nella prossima sessione di mercato.

Nel suo ragionamento, Bezzi ha evidenziato come Sarri abbia dovuto affrontare numerose difficoltà, soprattutto nelle prime giornate del campionato, tra problemi di adattamento, una rosa non sempre all’altezza delle sue idee e un contesto ambientale complesso. Nonostante ciò, il tecnico è riuscito a rimettere in carreggiata la squadra, lavorando su identità, organizzazione e mentalità.

IL MESSAGGIO A SARRI – «A chi dedico un messaggio? All’allenatore della Lazio Sarri, che ha tribolato in questa stagione. Ha fatto un grande lavoro dopo quanto accaduto nelle prime giornate. E ora vedremo se avrà una mano dal mercato».

