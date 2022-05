Bourigeaud: «Voglio fare un’esperienza all’estero». Tare in agguato

Benjamin Bourigeaud, mezzala del Rennes e obiettivo di mercato di Tare, ha ammesso di voler fare un’esperienza all’estero

Intervistato da Canal+, Benjamin Bourigeaud ha dichiarato:

«Non ho problemi a dire le mie ambizioni per il futuro. In dieci anni ho giocato solo in due club. Penso che nel calcio moderno sia molto raro di questi tempi. Non voglio avere rimpianti alla fine della mia carriera e dire a me stesso ‘se l’avessi saputo…’. Voglio semplicemente conoscere un’esperienza all’estero. Ma che sia questa estate o gli anni seguenti, non posso dirlo perché non ne sono così sicuro. La decisione verrà presa al momento giusto e spero comunque di fare la scelta migliore per il resto della mia carriera perché ho ancora voglia di progredire».