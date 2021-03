Bayern Monaco Lazio, TV e streaming: ecco dove vedere il match

Bayern Monaco-Lazio è il prossimo appuntamento della squadra di Inzaghi: in TV e in streaming, ecco dove vedere la gara

Torna la Champions League e la Lazio vola a Monaco per sfidare il Bayern, nella gara di ritorno. L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 marzo, alle ore 21.00: quando i biancocelesti affronteranno la squadra di Flick.

I novanta minuti saranno visibili in chiaro su Canale 5 o in alternativa su Sky Sport Uno (canale 252). Il match sarà visibile visibile anche in streaming, attraverso le piattaforme Sky Go, Now TV e Mediaset Play.