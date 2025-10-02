Baroni ci è cascato di nuovo: effetto Lazio. Inizio scoppiettante ma ora il Torino è in crisi e l’ex tecnico biancoceleste in grande difficoltà

Il passato e il presente si incrociano per definire il futuro. Marco Baroni, oggi sulla panchina del Torino, si prepara ad affrontare un incrocio cruciale per la sua stagione, che rievoca con inquietante familiarità le difficoltà vissute lo scorso anno. Se allora l’Olimpico di Roma fu teatro di un lento declino alla guida della Lazio, oggi la sua avventura granata sembra percorrere sentieri analoghi, tra buone premesse e una realtà che sta diventando sempre più complessa. Tuttosporta nalizza il momento presente e gli echi che provengono dalla scorsa stagione.

La stagione di Baroni al Torino era iniziata con un piglio scoppiettante, alimentando sogni e valorizzando una rosa che aveva trasformato i dubbi estivi in concrete speranze. Per qualche mese, il Toro ha avuto un ritmo sorprendente in campionato, mostrando un calcio dinamico e un’organizzazione solida, chiudendo la prima fase con risultati incoraggianti. Era il Baroni che in molti vedevano come l’ennesima intuizione vincente, capace di far volare una squadra giovane e con ambizioni chiare.

Tuttavia, proprio come lo scorso anno con la Lazio, dove «la stagione di Baroni alla Lazio non è precipitata al traguardo, è stato un lento declino iniziato da dicembre, con lo 0-6 subito in casa dell’Inter, il primo dei due clamorosi tonfi oltre al 5-0 subito al Dall’Ara dal Bologna», anche l’attuale Torino sembra aver perso smalto. I risultati altalenanti, alcune prestazioni sottotono e una classifica che non sorride più come a inizio stagione stanno mettendo Baroni sotto pressione. Le attese generate da una partenza a razzo rischiano di scontrarsi con un tasso tecnico che, rispetto alle dirette concorrenti, potrebbe non essere sufficiente a sostenere le ambizioni iniziali.

Le analogie con il suo recente passato sono evidenti: anche allora, “qualche sporadico lampo (come la vittoria a Bergamo o quella sul Milan a San Siro) non è bastato a riconsegnare alla Serie A quella Lazio divertente e rivoluzionaria”. Oggi il Torino si trova a un bivio, con la necessità di ritrovare la verve perduta. La sfida imminente contro la Lazio (ex squadra di Baroni, come indicato nel testo originale) all’Olimpico, assume un significato particolare. Sarà il momento per Baroni di dimostrare di aver imparato dagli errori del passato, invertendo la rotta e impedendo che anche questa stagione diventi un “lento declino” come quello che gli costò la panchina biancoceleste 132 giorni fa. Il Toro attende risposte, sperando che il suo futuro sia diverso da un deja-vu già visto.