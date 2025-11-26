Basic Lazio, il centrocampista biancoceleste sta dimostrando grandi numeri: in Serie A nessuno come lui. I dettagli

Basic Lazio, il centrocampista si sta dimostrando l’arma in più dei biancocelesti. Possibile anche una riflessione sul futuro del giocatore

Nel panorama biancoceleste sta emergendo con forza un protagonista inatteso, capace di sovvertire ogni previsione e di conquistarsi un ruolo centrale nelle rotazioni di Maurizio Sarri: si tratta di Basic, il centrocampista croato che, dopo un lungo periodo trascorso ai margini, sta vivendo un momento di forma straordinario. Non stupisce dunque che le sue recenti prestazioni abbiano attirato l’interesse di diversi club esteri, soprattutto alla luce della situazione contrattuale – il suo accordo scade infatti a giugno – e delle valutazioni tuttora in corso a Formello.

Anche Sarri, che pure aveva scelto di reintegrarlo nella lista prima di Genoa–Lazio e lo aveva portato con sé per tutta la preseason, difficilmente si sarebbe aspettato un impatto così significativo. Il rendimento del croato ha superato ogni previsione, trasformandolo da alternativa di lusso a titolare imprescindibile in un centrocampo che sta trovando nuovi equilibri.

I numeri confermano la rinascita di Basic: nelle ultime otto partite, tutte disputate dall’inizio, il centrocampista ha già eguagliato l’intero bottino delle sue precedenti due stagioni in maglia biancoceleste, con 2 assist e 1 gol. Un exploit impressionante, che lo colloca tra i centrocampisti più incisivi e completi dell’attuale Serie A. Il dato più sorprendente riguarda proprio le partecipazioni offensive, un aspetto nel quale Basic sta dimostrando qualità e continuità di altissimo livello.

Limitandosi ai numeri puri, infatti, Basic spicca in particolare per gli assist. Nell’arco delle ultime otto giornate solo due centrocampisti hanno fatto meglio: Jari Vandeputte della Cremonese, autore di 3 passaggi vincenti, e Maximo Perrone del Como, anch’egli fermo a quota 3. Basic si posiziona immediatamente dietro di loro, confermando un impatto determinante nelle zone calde del campo.

Ma non è tutto: nelle stesse otto partite, il croato risulta essere il giocatore della Lazio con il maggior numero di partecipazioni totali ai gol, alla pari di Matteo Cancellieri. L’ex Verona, prima dell’infortunio, aveva infatti realizzato 3 reti, una delle quali proprio su assist di Basic. Questo dato testimonia quanto il centrocampista sia diventato decisivo nella produzione offensiva della squadra di Sarri, al punto da risultare uno degli elementi più in forma dell’intero gruppo.

La continuità con cui Basic sta offrendo prestazioni di alto livello apre ora scenari delicati per la società: da un lato l’opportunità di valorizzare un giocatore finalmente esploso, dall’altro la necessità di capire se esistono i margini per un rinnovo che eviti un addio a parametro zero. Le prossime settimane saranno decisive, ma nel frattempo Basic continua a essere una delle note più luminose della stagione biancoceleste