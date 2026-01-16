Connect with us

News

Basic Lazio, il centrocampista lavora ancora a parte: difficile il rientro in tempo per la sfida contro il Como

Published

3 ore ago

on

By

basic
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Toma Basic

Basic Lazio, il centrocampista cerca di stringere i tempi per il rientro ma non tutto scorre liscio! Le ultime sul giocatore capitolino

Prosegue con cautela il percorso di recupero di Toma Bašić. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche nella giornata di ieri il centrocampista croato della Lazio ha svolto lavoro differenziato durante la doppia seduta andata in scena a Formello.

C’era attesa in casa biancoceleste per un possibile rientro in gruppo del giocatore, ma l’infiammazione all’adduttore continua a condizionarlo e a impedirgli di allenarsi regolarmente con i compagni. Una situazione che induce lo staff tecnico e medico alla prudenza, evitando forzature che potrebbero aggravare il problema.

Alla luce di questo quadro, diventa molto difficile la presenza di Bašić nel match in programma lunedì sera contro il Como. Il centrocampista resta dunque in dubbio e verrà rivalutato nei prossimi giorni, con l’obiettivo di tornare a disposizione solo quando le condizioni fisiche lo permetteranno pienamente.

La Lazio, intanto, prosegue la preparazione senza uno dei suoi elementi di rotazione a centrocampo, in attesa di capire se Bašić potrà rientrare almeno tra i convocati nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE: Pedraza Lazio, visite mediche effettuate in Spagna! Gli ultimi aggiornamenti

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×