Basic Lazio, il centrocampista lavora ancora a parte: difficile il rientro in tempo per la sfida contro il Como

Prosegue con cautela il percorso di recupero di Toma Bašić. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche nella giornata di ieri il centrocampista croato della Lazio ha svolto lavoro differenziato durante la doppia seduta andata in scena a Formello.
C’era attesa in casa biancoceleste per un possibile rientro in gruppo del giocatore, ma l’infiammazione all’adduttore continua a condizionarlo e a impedirgli di allenarsi regolarmente con i compagni. Una situazione che induce lo staff tecnico e medico alla prudenza, evitando forzature che potrebbero aggravare il problema.
Alla luce di questo quadro, diventa molto difficile la presenza di Bašić nel match in programma lunedì sera contro il Como. Il centrocampista resta dunque in dubbio e verrà rivalutato nei prossimi giorni, con l’obiettivo di tornare a disposizione solo quando le condizioni fisiche lo permetteranno pienamente.
La Lazio, intanto, prosegue la preparazione senza uno dei suoi elementi di rotazione a centrocampo, in attesa di capire se Bašić potrà rientrare almeno tra i convocati nelle prossime settimane.
