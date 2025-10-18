Baroni, il retroscena: salvo grazie alla Lazio! Senza quel pari la panchina del Torino sarebbe andata a lui

Baroni, il retroscena: salvo grazie alla Lazio! Senza quel pari la panchina del Torino sarebbe andata a quell’allenatore

Marco Baroni è rimasto alla guida del Torino, ma la sua panchina traballa pericolosamente. Dopo una settimana definita “più che complicata”, il tecnico è riuscito a salvare la sua posizione grazie al pareggio ottenuto contro la Lazio. Un risultato che, pur non essendo una vittoria, ha interrotto la spirale negativa e ha concesso all’allenatore un’altra settimana di lavoro.

Prima della partita, tuttavia, il suo destino sembrava segnato. La fiducia della società era ai minimi termini e, come riportato dal giornalista Giacomo Morandin su X, i piani per la successione erano già stati definiti. In caso di sconfittacontro i biancocelesti, l’ex allenatore della Lazio sarebbe stato esonerato senza ulteriori rinvii.

La dirigenza granata si era mossa concretamente per individuare il sostituto. Nelle ore precedenti al match, c’era stato un contatto importante con Daniele De Rossi, un nome di prestigio per tentare di scuotere l’ambiente e dare una svolta alla stagione. Nonostante questo abboccamento significativo, il piano B era già pronto e, a quanto pare, rappresentava la scelta finale della società.

In caso di esonero di Baroni, infatti, il suo ruolo l’avrebbe preso Paolo Vanoli. Si tratterebbe di un retroscena clamoroso, considerando che lo stesso Vanoli, reduce dalla promozione col Venezia, in estate era stato mandato via da Cairo in favore proprio di Baroni. Un ritorno tanto rapido quanto inaspettato, che era stato messo in stand-by solo dal risultato del campo.

Alla fine, però, è rimasto Baroni. Il pareggio contro la Lazio ha congelato i piani del club e ha garantito al tecnico la permanenza, almeno per un’altra partita. La tregua, però, appare armata: Baroni sa di non poter più sbagliare e che ogni prossima gara sarà un esame decisivo per il suo futuro in granata.