Condividi via email

Baroni Lazio, capitolo chiuso quello dell’ex Verona della capitale? Ecco cosa filtra sul suo futuro in biancoceleste e su quello di Sarri

La storia d’amore Baroni Lazio potrebbe presto avere una fine per grande dispiacere dei tifosi capitolini. L’allenatore ha dato il massimo, disputando anche un miracoloso girone d’andata.

I capitolini hanno giocato una stagione all’altezza senza però riuscire a mantenere il post per l’accesso ad almeno una competizione europea. Per questa ragione l’allenatore è in dubbio e, stando alle parole del Messaggero, aumentano le probabilità di un ritorno a Roma di Maurizio Sarri.

Un colpo inatteso che però potrebbe presto arrivare in quanto, nella serata di ieri, Lotito si è deciso e ha alzato la cornetta per chiamare Sarri. Poche parole per provare a convincerlo:

«Ho ripulito lo spogliatoio dopo il tuo addio, ora puoi fare il tuo calcio».

Stando alle parole del quotidiano ci sarebbe già anche l’offerta per convincerlo a rimanere almeno per un biennale (con opzione fino al 2028) a tre milioni, staremo avedere quale sarà la scelta del tecnico!