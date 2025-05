Baroni Lazio, ora conta solo l’Europa: serve serenità per il finale di stagione, poi si pensa al futuro!

In casa Lazio continua a tenere banco il futuro legato a Marco Baroni, che potrebbe anche restare sulla panchina dei biancocelesti

Archiviata la pratica Juve, ora in casa Lazio le attenzioni sono tutte rivolte alla prossima sfida di campionato contro l’Inter, con la squadra di Baroni che proverà a fare il possibile per continuare a dire la sua nella lotta Champions.

Nel caso in cui rientrare tra le prime 4 sarà impossibile, l’obiettivo principale è quello di entrare in Europa League e per farlo, i biancocelesti avranno bisogno di portare a casa quanti più punti possibili nelle ultime due sfide contro Inter e Lecce. Come analizzato anche dal Corriere dello Sport servirà la massima serenità in tutto l’ambiente, con ogni discorso di mercato che verrà rimandato al termine della stagione. Lo chiede Baroni in primis, che ora pensa soltanto all’Europa, poi potrà sedersi attorno ad un tavolo e discutere di quello che sarà il suo futuro.