Ballotta si esprime sulla Lazio: «E' il momento esatto per riscattare questa stagione» - Lazio News 24

Ballotta sulla stagione della Lazio: ‹‹Pronti a riscattarci, Sarri porterà la giusta carica››

L’ex portiere della Lazio, Marco Ballotta, ha rilasciato un’intervista a Radio Laziale dove si è concentrato sulle prospettive della squadra per la nuova stagione, evidenziando la voglia di riscatto dopo un’annata complicata e sottolineando il ruolo fondamentale dell’allenatore Maurizio Sarri.

‹‹La Lazio parte da una buona base – ha detto Ballotta –, ma credo che ci sia una forte voglia di riscatto da parte di tutti i giocatori dopo la stagione passata, che non è stata semplice››. Secondo l’ex portiere, il gruppo è motivato a dimostrare il proprio valore e Sarri saprà trasmettere la giusta energia: ‹‹Il mister è molto motivato, conosce bene alcuni giocatori e vuole far vedere che, dopo il periodo lontano dal campo, è pronto a dare una scossa alla squadra››.

Sul fronte tecnico, Ballotta ha sottolineato l’importanza di una preparazione solida e di un avvio convincente: ‹‹La partenza sarà fondamentale, anche se la prima gara contro il Como non sarà facile. Loro hanno costruito un’ottima squadra e servirà attenzione››.

Inoltre, Ballotta ha affrontato il tema della rosa e della gestione dei portieri, con un occhio particolare a Ivan Provedel e Christos Mandas, evidenziando l’importanza della continuità e della competizione interna per spingere la squadra verso traguardi importanti. ‹‹La Lazio ha bisogno di una rosa competitiva e ben equilibrata, con giocatori pronti a dare il massimo ogni volta che sono chiamati in causa››, ha aggiunto.

L’ex capitano ha poi concluso con un messaggio di fiducia per i tifosi biancocelesti: ‹‹Sono convinto che la Lazio saprà far bene, anche grazie all’esperienza di Sarri e all’entusiasmo ritrovato in squadra. I tifosi possono aspettarsi una stagione con grandi emozioni e prestazioni importanti››.

Con la nuova stagione ormai alle porte, la Lazio punta dunque a rialzarsi e a competere con forza in Serie A, cercando di conquistare risultati di prestigio e regalare soddisfazioni ai propri sostenitori.