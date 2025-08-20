Infortunio Vecino, ci sarà il centrocampista in vista della sfida contro il Como? Le novità - Lazio News 24

Infortunio Vecino: l’uruguaiano salta la trasferta contro il Como

Brutte notizie per la Lazio in vista della prossima giornata di campionato: l’infortunio di Matias Vecino costringe il centrocampista uruguaiano a dare forfait per la trasferta di Como, in programma domenica 24 agosto allo stadio Sinigaglia. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che conferma come i tempi di recupero non siano sufficienti per rivedere in campo il numero 5 biancoceleste già in questo fine settimana.

L’infortunio di Vecino rappresenta una grana non da poco per l’allenatore della Lazio, che perde una pedina fondamentale a centrocampo. L’uruguaiano, noto per la sua esperienza, la capacità di coprire più ruoli e la sua affidabilità nelle fasi di transizione, sarà costretto a seguire la gara dalla tribuna o, al massimo, da casa, mentre lo staff medico prosegue il lavoro per riportarlo a disposizione nel più breve tempo possibile.

Vecino si era già fermato nei giorni scorsi a causa di un fastidio muscolare, che inizialmente sembrava di lieve entità. Tuttavia, gli ultimi controlli non hanno dato l’esito sperato: i margini per una convocazione a Como si sono rapidamente ridotti fino all’esclusione definitiva. La Lazio non intende correre rischi inutili e preferisce non forzare il rientro dell’ex Inter, puntando a un recupero completo per le prossime sfide.

Nel frattempo, arrivano buone notizie sul fronte Belahyane: il giovane centrocampista è ormai vicino al rientro e dovrebbe essere disponibile per la gara di domenica. La sua presenza garantisce almeno una soluzione in più in mezzo al campo, anche se le caratteristiche non sono paragonabili a quelle di Vecino.

L’infortunio di Vecino apre così nuovi scenari per la gestione del centrocampo biancoceleste, che potrebbe vedere un maggiore impiego di Cataldi o Guendouzi nelle rotazioni. Molto dipenderà dalle scelte tattiche dell’allenatore, che dovrà fare a meno di uno dei giocatori più affidabili della rosa.

La speranza, in casa Lazio, è di poter recuperare Vecino per il turno successivo, ma tutto dipenderà dalla risposta fisica del giocatore nei prossimi giorni. Intanto, la sua assenza contro il Como pesa, sia per la qualità che per la personalità che l’uruguaiano porta in campo.