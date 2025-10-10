Atelli (presidente nuova Commissione): «Mercato Lazio? Ecco quando prenderemo la decisione». Parla il capo del nuovo organo di controllo

Il futuro del mercato della Lazio è nelle mani di una nuova, potente commissione. A fare chiarezza sul suo ruolo e sulle tempistiche del verdetto che sbloccherà, o meno, le operazioni dei biancocelesti è il suo presidente, Massimiliano Atelli. In un’intervista a Il Messaggero, il capo del nuovo organo di controllo sui conti dei club professionistici ha spiegato la sua missione e ha dettato l’agenda per il “caso Lazio“.

Una commissione con nuovi poteri

Atelli ha prima di tutto sottolineato la natura e le competenze del nuovo organismo, che ha preso il posto della Covisoc. «Abbiamo lavorato molto sull’organizzazione. Siamo subentrati ad altri nello svolgimento di un’attività in corso e rispetteremo tutte le scansioni temporali dei controlli, sia pure ravvicinate. Il legislatore ci ha attribuito anche poteri nuovi, dei quali Covisoc e Comtec non erano dotate».

Il caso Lazio: la decisione a metà dicembre

Il presidente ha poi parlato specificamente della situazione della Lazio, il cui mercato invernale dipende dall’approvazione dell’escamotage contabile proposto da Lotito per rientrare nei parametri. Atelli ha garantito tempi rapidi, ma ha fissato una tempistica precisa. «Il nostro obiettivo è lavorare affinché calcio e basket a livello professionistico possano essere sempre più sinonimo di corretta gestione e di capacità di mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario, contribuendo a garantire l’equa competizione nei rispettivi campionati. La Lazio? Una volta ricevuta ed esaminata la documentazione. Lo farà, in ogni caso, in tempi veloci. In coerenza con lo scadenzario previsto in questi casi: se la Lazio depositerà la documentazione entro il 30 novembre, la commissione darà riscontro intorno alla metà di dicembre».

La strada è dunque tracciata. La Lazio avrà tempo fino a fine novembre per presentare formalmente i suoi conti. La commissione, forte dei suoi nuovi poteri, si prenderà poi circa due settimane per analizzare la validità della mossa di Lotito. Il verdetto arriverà a metà dicembre, a ridosso dell’apertura del mercato. Un’attesa lunga, che terrà con il fiato sospeso la società e i tifosi, ma che finalmente darà una risposta definitiva sulla possibilità per Sarri di avere i rinforzi necessari a gennaio.