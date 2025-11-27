 Atalanta Lazio Primavera, scelto l'arbitro dell'incontro!
Connect with us

News Settore giovanile

Atalanta Lazio Primavera, scelto l'arbitro della sfida valevole per la 13a giornata! La squadra di Punzi pronta a rialzarsi dopo la sconfitta con il Verona

News

Dele-Bashiru torna in lista: ufficiale il reintegro del centrocampista da parte di Sarri! Sorpresa sull'esclusione: resta Rovella, è un difensore - Il comunicato

News

Calciomercato Lazio, il sogno è Oyarzabal! Sarri vuole l'attaccante spagnolo della Real Sociedad, ma la situazione economica complica l'operazione. I dettagli

News

Milan Lazio, Pulisic assente? Verso il match della tredicesima giornata ecco le novità riguardo la possibile formazione degli avversari dei biancocelesti!

News

Conferenza stampa Sarri per Milan Lazio: ecco quando si terrà la presentazione del match alla vigilia della 13a giornata! C'è una particolarità

News

Atalanta Lazio Primavera, scelto l’arbitro della sfida valevole per la 13a giornata! La squadra di Punzi pronta a rialzarsi dopo la sconfitta con il Verona

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Punzi Lazio Primavera

Atalanta Lazio Primavera, scelto l’arbitro della sfida valevole per la 13a giornata! La squadra di Punzi pronta a rialzarsi dopo la sconfitta con il Verona

La Lazio Primavera di mister Punzi è pronta a tornare in campo dopo la pesante sconfitta subita lunedì scorso contro il Verona. I biancocelesti sono chiamati a reagire e riscattarsi nella tredicesima giornata del campionato Primavera 1, con una difficile trasferta contro l’Atalanta. La partita si disputerà domenica 30 novembre alle 11:00 presso il Centro sportivo Achille e Cesare Bortolotti di Zingonia.

L’incontro vedrà in campo una Lazio desiderosa di uscire dal momento negativo, cercando di ottenere punti importanti per la classifica. A dirigere la sfida sarà Andrea Bortolussi della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Gianluca Li Vigni e Simone Giuseppe Chimento.

La Lazio si prepara quindi a una gara fondamentale per riprendersi e continuare a lottare nella parte alta della classifica, sperando in una prestazione di carattere per dimenticare la delusione contro il Verona.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.