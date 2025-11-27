Atalanta Lazio Primavera, scelto l’arbitro della sfida valevole per la 13a giornata! La squadra di Punzi pronta a rialzarsi dopo la sconfitta con il Verona

La Lazio Primavera di mister Punzi è pronta a tornare in campo dopo la pesante sconfitta subita lunedì scorso contro il Verona. I biancocelesti sono chiamati a reagire e riscattarsi nella tredicesima giornata del campionato Primavera 1, con una difficile trasferta contro l’Atalanta. La partita si disputerà domenica 30 novembre alle 11:00 presso il Centro sportivo Achille e Cesare Bortolotti di Zingonia.

L’incontro vedrà in campo una Lazio desiderosa di uscire dal momento negativo, cercando di ottenere punti importanti per la classifica. A dirigere la sfida sarà Andrea Bortolussi della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Gianluca Li Vigni e Simone Giuseppe Chimento.

La Lazio si prepara quindi a una gara fondamentale per riprendersi e continuare a lottare nella parte alta della classifica, sperando in una prestazione di carattere per dimenticare la delusione contro il Verona.