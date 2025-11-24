Lazio, che risultati per il settore giovanile! Un weekend perfetto per le giovani aquile biancoceleste! Tutti i dettagli

Lazio, che numeri per il settore giovanile! Un weekend perfetto per i giovani biancocelesti. Le squadre giovanili hanno vinto

Un fine settimana pazzesco per i biancocelesti, con i grandi risultati del settore giovanile della Lazio, tutti le ultimissime:

COMUNICATO – E’ stato messo in archivio il weekend perfetto, arriva l’en plein da parte delle giovani aquile. Tra sabato 22 e domenica 23 novembre, le squadre biancocelesti conquistano 4 vittorie in altre sfide giocate.

L’Under 18 di Fabrizio Perrotti ferma il Cesena, primo della classe. La squadra bianconera passa in vantaggio, Curzi ristabilisce gli equilibri, nella ripresa chiude i giochi Carbone per il 2-1 finale. Seconda vittoria consecutiva per la Lazio che ha iniziato la risalita della classifica e si porta all’ottavo posto.

Seconda vittoria consecutiva per l’Under 17 biancoceleste. Le aquile di Cristian Daniel Ledesma espugnano il campo della Juve Stabia 1-4, mettono la firma sul match Morucci, Morelli e Lulaj, è doppietta per quest’ultimo. La Lazio si porta al quarto posto della classifica a pari punti con il Palermo, prossimo avversario dei biancocelesti.

I ragazzi di Valerio Gualdaroni inanellano la quinta vittoria. La Lazio vince la sfida casalinga contro i pari età della Ternana 2-0 grazie alle reti di Piras e Punzo arrivate entrambe nella ripresa. Le aquile classe 2012 difendono l’imbattibilità ed il primo posto della classifica del campionato Under 14 Pro.

Nono risultato utile consecutivo (7 vittorie e 1 pareggio) per i ragazzi di Edoardo Ragaini. I biancocelesti si aggiudicano la sfida del ‘Green Club’ contro la Romulea con il risultato di 2-1. La Lazio ribalta il risultato con le reti di Vinci e D’Aniello e difendere il secondo posto solitario del campionato Under 14 Regionali Eccellenza.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 12^ Giornata

LAZIO-CESENA 2-1

Marcatori: 5’pt Ricci (C), 8’pt Curzi (L), 13’st Carbone (L)

LAZIO: Russi (GK), Castelli, Macerata, Pernaselci, Buonafede, D’Agostino (13’st Palancica), Noto, De Cortes, Carbone (13’st Polinari), Zangari (28’st Callarà), Curzi (28’st Avram)

A disp.: Giuliani (GK), Miloiu, Dragotto, Di Claudio, Romanelli

All.: Perrotti

CESENA: Dorigo (GK), Zaghini, Venturini (22’st Cenerelli), Pezzi, Baietta, Gasperini, Casadei M. (35’st Frisoni), Casadei E. (35’st Ginchi), Scapoli (4’st Antonini (GK)), Malafronte (22’st Moretti), Ricci (22’st Tonti)

A disp.: Giometti, Gutanu, Palladino

All.: Zanetti

NOTE: 3’st espulso Dorigo (GK) (C)

Under 17 Nazionali – 11^ Giornata

JUVE STABIA-LAZIO 1-4

Marcatori: 24’pt, 44’pt Lulaj (L), 40’pt Morucci (L), 2’st Troise (JS), 16’st Morelli Mat. (L)

JUVE STABIA: Cappa (GK), Cammarota (23’pt Gallucci), Esposito (1’st Piccolo), Di Maio (35’st Ivorio), Raia, Troise, Chianese, Castellano (35’st Di Paolo), Santoro (17’st Miglioaccio), Filosa, Afiero (1’st Rescigno)

A disp.: Colella (GK), Graus

All.: Sacco

LAZIO: Patarini (GK), Iovane, Riggi, Bruscaglia (35’st Bellissima), Berni Canani (35’st Maggiora Vergano), Agrifoglio, Morucci (35’st Terracina), Morelli Mat. (28’st Bagliesi), Mennea (35’st Santolini), Lulaj (28’st Cappuccini), Materazzi (17’st Dimaggio)

A disp.: Quadrelli (GK), Ricci

All.: Ledesma

UNDER 16

SOSTA

UNDER 15

SOSTA

Under 14 Pro – 6^ Giornata

LAZIO-TERNANA 2-0

Marcatori: 1’st Piras (L), 18’st Punzo (L)

LAZIO: Jiboc (GK), Rufo, Coccia (35’st Toci), Zauri, Pampinella, Sergio (1’st Punzo), Licciardello (16’st Carbone), Vender (32’st Mazzei D.), Conti (24’st Vinci), Piras (27’st Sciarpelletti), Mancini

A disp.: Folgori (GK)

All.: Gualdaroni

TERNANA: Calcagno (GK), Di Loreto (26’st Martorella), Montani, Gzisci (32’st Tabacchiera), Pisano, Ruggeri, Ferretti, Mareri (19’st Ceccarelli), Cinti (35’st Cunzi), Burchi (35’st Stò), Gigli (19’st Genvini)

A disp.: Albini (GK), Fazi, Cotogni

All.: Ratini

Under 14 Regionali Eccellenza – 10^ Giornata

LAZIO-ROMULEA 2-1

Marcatori: 25’pt Amato (R), 33’pt Vinci (L), 27’st D’Aniello (L)

LAZIO: Folgori (GK), Mazzei N., Montemagno (22’st Maura), Rufini, Toci, Pirozzi (14’st Casale), Belardelli (25’st Sanfilippo), Spanakis (6’st D’Aniello), Vinci (30’st Nunnari), Carlopio, Ascenzi

A disp.: Chinni (GK), Paloni, Mosci, Improta

All.: Ragaini

ROMULEA: Proietti (GK), Giorgi (28’st Zofrera), Amato, Syroid (28’st Nicolo), Martire (16’st Colello), Iannitti, Schinzari (24’st Gamberale), Pintus, Bono (24’st Alfano), Andreozzi (20’st Frati), Albertelli

A disp.: Sarrocchi (GK), Medaglia, Cavalieri

All.: De Dominicis

