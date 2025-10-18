Atalanta-Lazio, cosa dicono i pronostici? Spunta fuori una nuova indiscrezione - Lazio News 24

Atalanta-Lazio, le quote del big match: biancocelesti sfavoriti secondo i bookmakers

Domenica 19 ottobre alle ore 18:00, la Lazio scenderà in campo alla New Balance Arena di Bergamo per affrontare l’Atalanta in una sfida che si preannuncia vibrante e ricca di spunti. Il match è valido per la nona giornata di Serie A e mette di fronte due squadre ambiziose, anche se, almeno sulla carta, sono i padroni di casa a partire con i favori del pronostico.

Secondo le principali agenzie di scommesse, la Lazio arriva all’appuntamento da sfavorita. La vittoria dell’Atalanta è quotata tra 1,75 e 1,80, segno di una fiducia piuttosto alta nei confronti della formazione guidata da Juric. Il successo esterno della Lazio, invece, si trova a quota più elevata: Snai e Goldbet lo propongono a 4,10, William Hill sale a 4,20 e Sisal arriva fino a 4,25. Il pareggio oscilla invece tra 3,60 e 3,80, lasciando intendere che i biancocelesti dovranno davvero superarsi per portare a casa un risultato positivo.

Il fattore campo incide parecchio nelle valutazioni: la New Balance Arena è notoriamente un terreno difficile, e l’Atalanta punta a sfruttare l’intensità del tifo bergamasco per mettere in difficoltà una Lazio che, finora, ha avuto un rendimento piuttosto altalenante, soprattutto in trasferta.

Passando alle scommesse sui gol, le statistiche fanno pensare a una partita vivace. L’Over 2,5 è dato tra 1,73 (Snai) e 1,80 (Sisal), mentre il Goal – ovvero entrambe le squadre a segno – oscilla tra 1,65 e 1,72. Questo riflette le qualità offensive dell’Atalanta, che ha diversi uomini capaci di colpire, e una Lazio che, nonostante le difficoltà, può contare su elementi esperti come Pedro e Dia, con Cancellieri pronto a sfruttare le ripartenze.

Al contrario, chi punta su un match più tattico e con pochi gol può trovare quote più alte: l’Under 2,5 e il No Goal sono proposti tra 1,90 e 2,10. Tuttavia, visto il tipo di partita e le caratteristiche delle due squadre, la sensazione è che sarà una gara aperta, dove la Lazio dovrà difendere con ordine e sfruttare al massimo le occasioni in contropiede.

Per la Lazio sarà un test importante per misurare le proprie ambizioni contro una delle formazioni più solide del campionato. Una vittoria rilancerebbe morale e classifica, ma servirà una prestazione di alto livello per uscire da Bergamo con punti in tasca.

