Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Onorato

Assessore Onorato: «Disgustato dal derby Lazio-Roma alle 12.30. Il Governo…». La dura presa di posizione dopo i fatti violenti dell’ultima stracittadina

Il derby tra Roma e Lazio, in programma domenica 21 settembre alle 12.30, arriva dopo i fatti violenti che hanno segnato l’ultima stracittadina. In merito a questa situazione, si è espresso l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di RomaAlessandro Onorato, sulle pagine del Corriere dello Sport. Le sue parole sono un duro commento sulla gestione della sicurezza e la lotta contro la violenza negli stadi.

«Sono disgustato e da un governo di destra che prometteva un pugno di ferro per fermare i violenti mi aspettavo sinceramente di più. Purtroppo però nella politica italiana i fatti non corrispondono alle promesse. Ci sono ancora troppe sacche di connivenza con gruppi ultras. Che il derby sia alle 12.30 è una sconfitta dello Stato», ha dichiarato Onorato, evidenziando la sua delusione per le promesse non mantenute in tema di sicurezza.

L’assessore ha poi espresso solidarietà e stima nei confronti delle forze dell’ordine impegnate nella gestione dell’ordine pubblico, ma ha anche sottolineato le difficoltà che esse incontrano quotidianamente. «Esprimo la mia solidarietà, oltre che la stima, al prefetto Giannini e al questore Massucci, che fanno un lavoro straordinario. Ma come si dice: ognuno recita messa con quello che ha. Gli strumenti sono scarsi, il personale poco e le leggi garantiscono talvolta l’impunità», ha aggiunto Onorato, facendo un bilancio critico sulle risorse disponibili per contrastare la violenza negli stadi.

Il derby di Roma, quindi, si prepara a essere un altro test per la gestione della sicurezza, ma Onorato ha messo in evidenza quanto sia complessa la situazione e quanto ancora resti da fare.

