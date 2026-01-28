News
Arbitro Lazio Genoa: designato il fischietto del match
Arbitro Lazio Genoa, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 23a giornata del campionato di Serie A 2025-2026
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la 23a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. A dirigere Lazio Genoa sarà il sig. Luca Zufferli della sezione di Udine. La designazione completa:
ARBITRO: Luca Zufferli della sezione di Udine
1^ ASSISTENTE: Rossi L.
2^ ASSISTENTE: Zingarelli
4^ UOMO: Dionisi
VAR: Camplone
ASSISTENTE VAR: Guida
