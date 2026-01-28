Connect with us

Arbitro Lazio Genoa: designato il fischietto del match

Arbitro Pallone Serie A

Arbitro Lazio Genoa, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 23a giornata del campionato di Serie A 2025-2026

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la 23a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. A dirigere Lazio Genoa sarà il sig. Luca Zufferli della sezione di Udine. La designazione completa:

ARBITRO: Luca Zufferli della sezione di Udine

1^ ASSISTENTE: Rossi L.

2^ ASSISTENTE: Zingarelli

4^ UOMO: Dionisi

VAR: Camplone

ASSISTENTE VAR: Guida

