Aquila Lazio, si chiude il contest! Contro il Lecce torna a volare il simbolo biancoceleste all’Olimpico: questo il nome scelto

La Lazio riabbraccia il proprio simbolo. A partire da domenica 23 novembre, in occasione della sfida dell’Olimpico contro il Lecce, tornerà a volare l’aquila che da anni rappresenta identità, tradizione e appartenenza del popolo biancoceleste. Un momento attesissimo dai tifosi, soprattutto dopo settimane di attesa e polemiche legate alla presentazione del nuovo rapace.

Per coinvolgere pienamente la propria comunità, la società aveva lanciato un contest ufficiale chiedendo ai sostenitori di scegliere il nome dell’aquila tra sei opzioni: Olympia, Flaminia, Vittoria, Gloria, Cornelia e Minerva. La partecipazione è stata altissima, con migliaia di voti arrivati sul canale dedicato.

Fin dalle prime ore, il nome Flaminia aveva preso il largo, risultando il più amato dal pubblico biancoceleste. Una tendenza confermata anche dopo la chiusura delle votazioni: sarà quindi Flaminia il nome ufficiale della nuova aquila della Lazio.

Il suo volo inaugurerà ogni gara casalinga della squadra di Maurizio Sarri, creando una cornice suggestiva prima del fischio d’inizio e riportando all’Olimpico una tradizione profondamente radicata nell’immaginario dei laziali.

Con l’arrivo di Flaminia, il club sottolinea ancora una volta la volontà di mantenere vivo un legame simbolico che va oltre il campo, restituendo ai tifosi un elemento identitario che rappresenta storia, orgoglio e continuità. A partire dalla sfida con il Lecce, l’Olimpico tornerà così ad accendersi anche grazie al volo del suo nuovo rapace.

