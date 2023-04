Ancelotti: «Il Var deve essere modificato ha preso il sopravvento sulla partita»

Ancelotti, il tecnico del Real Madrid rilascia alcune dichiarazioni riguardo l’utilizzo del sistema tecnologico

Ai microfoni di Radio 1 Rai ha parlato Carlo Ancelotti, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il Var e la sua incidenza sulla partita

PAROLE – Devo dire la verità, non sono molto contento di come viene applicato il Var: in questo momento ha preso il sopravvento sulla decisione arbitrale, si ricorre al Var troppo spesso.

Era nato per ovviare a errori chiari ed evidenti, ma ora viene troppo richiesto il suo intervento, deve essere un po’ cambiato. Sui falli di mano c’è ancora molta confusione. Ci potrebbe essere l’idea di mettere il tempo effettivo per evitare questi maxi-recuperi. Alcune cose si possono fare