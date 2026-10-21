Amoruso promuove il progetto di Lotito: «Ha chiarito quali sono i suoi progetti, vuole fare sul serio!»

Il nuovo corso della Reggina sotto la guida di Claudio Lotito incassa l’apprezzamento di Nicola Amoruso. L’ex amaranto ha commentato i progetti del patron della Lazio

Il futuro della Reggina continua a essere uno degli argomenti più discussi dopo l’arrivo di Claudio Lotito alla guida della società. Il presidente della Lazio, che ha rilevato il club calabrese durante l’estate del 2026, ha avviato una nuova fase per la formazione amaranto, con l’obiettivo di costruire un progetto capace di riportarla nelle categorie superiori.

A esprimere un giudizio positivo sul nuovo corso societario è stato Nicola Amoruso, ex attaccante che ha indossato per tre stagioni la maglia della Reggina, oltre ad aver militato in numerose altre squadre italiane, tra cui la Juventus.

Intervistato da TMW, l’ex calciatore ha affrontato diversi argomenti legati all’attualità calcistica, soffermandosi anche sulla sfida tra bianconeri e Lazio. Particolare attenzione, però, è stata riservata alla situazione della formazione calabrese e alle prospettive legate all’arrivo di Lotito.

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L’ex attaccante apprezza le intenzioni della nuova proprietà

Il passaggio della Reggina nelle mani di Lotito ha alimentato nuove aspettative attorno al club amaranto. La società, attualmente impegnata nel campionato di Serie D, punta a intraprendere un percorso di crescita dopo diverse stagioni lontano dai palcoscenici più importanti del calcio italiano.

Durante la presentazione ufficiale del progetto, avvenuta a luglio, Lotito aveva illustrato le proprie intenzioni per il futuro, richiamando anche l’esperienza maturata nella gestione della Salernitana. Proprio la chiarezza degli obiettivi annunciati dal patron sembra aver convinto Amoruso, che ha manifestato soddisfazione per la nuova direzione intrapresa dalla società.

«Mi sembra che si voglia fare seriamente. Lotito ha chiarito subito i progetti. Sono contento. La Reggina ha fatto troppi anni di purgatorio, è il momento di tornare dove merita».

Le considerazioni di Amoruso rappresentano un attestato di fiducia nei confronti del nuovo progetto amaranto. L’ex attaccante, che conosce l’ambiente reggino per averlo vissuto da protagonista durante la propria carriera, ha sottolineato soprattutto la necessità di interrompere un lungo periodo lontano dalle categorie professionistiche.