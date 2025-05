Allenatore Lazio, tre i nomi per il post Baroni. Sarri prende tempo, sullo sfondo rimangono Gattuso e Conceicao

Condividi via email

Allenatore Lazio, non solo Sarri per il dopo Baroni! Il punto sulla scelta del Club capitolino sul prossimo tecnico della prima squadra

La situazione sulla panchina della Lazio è estremamente delicata…. I nomi candidati per succedere a Baroni sono molti anche se, stando a quanto manifestato dai quotidiani in questi giorni, Sarri sembra essere in pole.

Tuttavia l’ex allenatore Lazio e della Juventus non è l’unico a poter ottenere questo ruolo. Infatti, come confermato da La Repubblica, dopo aver proposto un contratto biennale al tecnico toscano, rimane comunque viva la pista che riporterebbe Gattuso in Italia. Infine, sullo sfondo spunta Conceicao.