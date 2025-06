Allenatore Lazio, le cifre legate all’affare Sarri: ecco quanto guadagnerà l’allenatore nella capitale

Allenatore Lazio, i dettagli e le informazioni sulle cifre dell’affare Sarri: le ultime sul futuro allenatore biancoceleste

La trattativa è oramai conclusa, Maurizio Sarri è pronto per fare ritorno a casa, a Roma. Tornare a dirigere il ruolo di allenatore Lazio è una delle grandi sorprese dopo più di un anno di assenza e lo vorrà fare in grande stile.

Stando a quanto riportato da i colleghi di Sport Mediaset infatti il tecnico percepirà uno stipendio molto importante. L’intesa è stata trovata proprio oggi a Figline Valdarno e le cifre legate all’affare sono di circa 2,5 milioni di euro più mezzo milione in caso di qualificazione per l’Europa League, o di un ulteriore mezzo milione in caso di raggiungimento della Coppa nobile. Un obiettivo importante ma non irraggiungibile dopo quanto dimostrato nella scorsa stagione di Serie A dalla squadra.