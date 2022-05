Allenamento Sampdoria, oggi la ripresa in vista della gara contro la Lazio

Allenamento Sampdoria, inizia oggi la settimana di avvicinamento alla gara dell’Olimpico contro la Lazio

Dopo il giorno di riposo concesso da Marco Giampaolo, la Sampdoria tornerà oggi a Bogliasco per preparare il match contro la Lazio. Il tecnico blucerchiato ha sottolineato che serve ancora qualche punto da rosicchiare nelle ultime tre giornate per arrivare alla matematica salvezza in Serie A.

Sul fronte degli infortunati, a parte Manolo Gabbiadini che ha un lungo iter di recupero a seguito della rottura del legamento crociato e del conseguente intervento chirurgico, è solo Sebastian Giovinco che deve tornare ad allenarsi con il gruppo. Dal suo arrivo l’attaccante ha disputato solo una trenta minuti (divisi in due partite) prima del problema muscolare al polpaccio che lo sta tenendo ai box.