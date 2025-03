Allenamento Lazio: Zaccagni assente nella rifinitura

Condividi via email

Allenamento Lazio: ecco il report della seduta odierna della squadra di Baroni a Formello. Gli aggiornamenti

Questa mattina a Formello si è svolta la seduta di rifinitura della Lazio in vista della partita di domani contro il Viktoria Plzen. Assenti in campo: Hysaj, Castellanos e Zaccagni (assente anche ieri per un fastidio muscolare) mentre Dele Bashiru ha svolto il lavoro differenziato.

Dopo il successo della prima fase di Europa League, la Lazio di Baroni si prepara ad affrontare una nuova sfida piena di insidie. Domani sapremo con certezza l’undici in campo schierato da Baroni.