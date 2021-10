Allenamento Lazio, dopo la ripresa di ieri pomeriggio, doppia seduta odierna per i biancocelesti in quel di Formello

Dopo la ripresa degli allenamenti fissata per ieri, la Lazio di mister Sarri si è ritrovata oggi per una doppia seduta. I biancocelesti hanno lavorato in mattinata e nel pomeriggio per continuare a preparare al meglio la sfida contro l’Inter, fissata al termine della sosta per le Nazionali.