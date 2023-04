Allenamento Lazio: rifinitura alla vigilia della gara con lo Spezia. Ecco il report dell’allenamento della squadra prima della partita al Picco

Rifinitura oggi per la Lazio di Sarri alla vigilia della sfida al Picco con lo Spezia di Semplici. Il capitano Immobile ha trovato il minutaggio e ora cerca la rete dopo quasi 2 mesi senza segnare.

Prevista la staffetta nella ripresa con Pedro come già successo sabato all’Olimpico contro la Juve, sulle fasce i titolari saranno Felipe Anderson e Zaccagni. Maurizio Sarri dovrebbe confermare la formazione vista sabato scorso nel big match con la squadra di Allegri, anche perché Vecino non verrà convocato perché alle prese coi fastidi al ginocchio destro, oggi ha saltato anche la rifinitura e probabilmente non andrà nemmeno in panchina.