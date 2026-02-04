Allenamento Lazio, doppia seduta a Formello! Le ultime su Romagnoli e Patric

Allenamento Lazio, la formazione biancoceleste ha svolto un doppio allenamento a Formello: aggiornamenti su Romagnoli e Patric

La Lazio alza il ritmo e mette nel mirino il big match della 24ª giornata di Serie A. La marcia d’avvicinamento alla delicatissima sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus, in programma domenica sera, procede a ritmi serrati. Per Maurizio Sarri, la trasferta di Torino rappresenta un test fondamentale, e le notizie che arrivano dal centro sportivo di Formello regalano finalmente un sospiro di sollievo al tecnico toscano.

Sarri punta sulla forza del gruppo

La preparazione per la trasferta piemontese non concede pause. Anche nella giornata odierna, la formazione guidata dal tecnico toscano ha sostenuto una doppia sessione di allenamento. Sarri sta curando ogni minimo dettaglio, consapevole che contro i bianconeri di Spalletti servirà una prestazione perfetta sotto il profilo della concentrazione. La squadra ha risposto con grande applicazione, mostrando una condizione fisica in netta crescita dopo le fatiche degli ultimi turni di campionato.

Buone notizie per Sarri: rientrano Romagnoli e Patric

Il vero motivo per sorridere in casa biancoceleste è però legato al bollettino medico. La difesa torna a parlare la lingua dei titolarissimi. Maurizio Sarri ha infatti riaccolto in gruppo Alessio Romagnoli e Patric, reduce da una fastidiosa lesione al polpaccio che lo aveva tenuto ai box per diverse settimane. Il rientro di entrambi i centrali permette all’allenatore di avere nuovamente alternative di spessore e di poter scegliere con serenità la coppia titolare per arginare l’attacco juventino.

