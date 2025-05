Allenamento Lazio, Baroni fa le prove anti Inter: ancora a parte Nuno Tavares, le ultime da Formello

In casa Lazio si sta preparando la prossima sfida di campionato in programma contro domenica a San Siro contro l’Inter

In casa Lazio le attenzioni sono tutte rivolte alla super sfida in programma domenica contro l’Inter in quel di San Siro. I biancocelesti hanno proseguito la preparazione nella seduta odierna di allenamento, con Pellegrini e Zaccagni che saranno assenti a causa delle squalifiche ricevute. Sono rimasti a riposo anche Isaksen e Pedro, ma solamente per una semplice gestione dei due giocatori.

Ancora a parte, invece, Nuno Tavares, che non riesce a trovare la sua condizione migliore. Sugli esterni dovrebbero quindi giocare Lazzari e Marusic, con Rovella e Guendouzi a centrocampo e Isaksen, Dia e Castellanos in avanti.