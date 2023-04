Allegri: «La classifica vera dice che abbiamo 7 punti più della Lazio». Le dichiarazioni del tecnico della Juventus

Massimiliano Allegri analizza così la classifica dopo Juve-Verona. Il tecnico bianconero, nonostante la realtà dica altro, si considera anche davanti alla Lazio.

Le sue parole: «Dopo la sentenza dei 15 punti serviva fare punti perché ne avevamo 23. Giocammo a Salerno e non dovevamo farci scavalcare, ora in classifica reale siamo al settimo posto e oggi vincendo abbiamo staccato quelle dietro. Poi la classifica vera dice che abbiamo 9 punti più dell’Inter, 7 più della Lazio, 11 più del Milan, 11 credo più dell’Atalanta e questo è un bel risultato. Ora continuiamo a lavorare. Normale che davanti vinceranno prima o poi, non possono sempre perdere. Sappiamo che è difficile ma intanto abbiamo 44 punti che sono un bel risultato. Vedremo, piano piano. Ma obiettivi ne abbiamo tanti, questa classifica è un casotto».