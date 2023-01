Romagnoli ricorda Mihajlovic: «Per me è stato fondamentale, persona di cuore»

Alessio Romagnoli, difensore centrale della Lazio, ha voluto ricordare la figura di Sinisa Mihajlovic: le sue bellissime parole

Intervistato da Riccardo Montolivo per DAZN, Alessio Romagnoli ha ricordato così Sinisa Mihajlovic:

«Con lui ho avuto un rapporto sincero, bello, lui è una persona vera, di cuore, è stato fondamentale per me, mi ha permesso di andare in una squadra molto prestigiosa come la Samp, mi ha permesso di giocare sin da subito, ho fatto esperienza nonostante i miei sbagli. Lui mi ha sempre dato fiducia, è stato fondamentale sia lì che al Milan. Mi ha voluto. Tutti dicevano che lui mi chiamava tutti i giorni, non è vero. Mi ha mandato un messaggio ‘Vuoi venire al Milan?’. E io ‘Sì’. Finito, basta».