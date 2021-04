Agostinelli: «La Lazio ha ancora due chance, ma è vietato sbagliare»

Andrea Agostinelli ha parlato delle possibilità che ha ancora la Lazio per centrare un posto in Champions: le sue parole

Andrea Agostinelli ha analizzato la sconfitta subita dalla Lazio contro il Napoli, soffermandosi anche sulle chance che i biancocelesti hanno per centrare un posto in Champions. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb.

RIGORE – «Voglio fare una premessa sui calci di rigore: per il prossimo anno vanno riviste tante cose, a partire dal fallo di mano, perché in questo modo spendi una settimana di lavoro per far tirare sul braccio dell’avversario. E anche certi falli vanno rivisti».

REAZIONE TARDIVA – «Non mi è piaciuto il fatto che la reazione sia arrivata solo dopo il 4-0. Cosa è mancato? Alcuni giocatori determinanti ai fini dell’equilibrio tattico sono venuti a mancare per ragioni fisiche. Penso soprattutto a Leiva, giocatore davvero fondamentale. Ne ha risentito la difesa. Poi altri giocatori, vedi Luis Alberto, non sono al top».

SPERANZE – «Per la Champions la Lazio ha ancora due chance: il recupero col Torino e il match col Milan. Nel caso in cui i biancocelesti dovessero fare sei punti tornerebbero in corsa».