Lazio, Agostinelli sicuro: «Quel reparto può dimostrarsi decisivo per Maurizio Sarri. Le ultime» - Lazio News 24

Lazio, Agostinelli analizza il centrocampo: focus su Dele-Bashiru e Belahyane. La situazione attuale

La nuova stagione della Lazio si avvicina e le valutazioni sul centrocampo a disposizione di Maurizio Sarri iniziano a farsi più concrete. A parlarne è stato Andrea Agostinelli, ex centrocampista biancoceleste, che ai microfoni di Radiosei ha offerto un’analisi dettagliata sulle potenzialità e i limiti della linea mediana, concentrandosi in particolare su Fisayo Dele-Bashiru e Yahya Boumediene Belahyane.

Secondo Agostinelli, Dele-Bashiru è un profilo interessante ma ancora da costruire sotto il profilo tattico. «Il margine di crescita che ha riguarda soprattutto le situazioni in cui gli spazi sono ridotti. Deve migliorare nel palleggio e nei movimenti senza palla per occupare meglio il campo», ha spiegato. Un compito non semplice, ma che Sarri è pronto ad affrontare. Il tecnico toscano ha dimostrato più volte di saper lavorare su giovani con potenziale, e Dele-Bashiru, in prospettiva, potrebbe diventare una pedina importante della Lazio. Inserito in un reparto che già comprende Guendouzi, Rovella, Cataldi e Vecino, il nigeriano potrebbe presto entrare stabilmente nelle rotazioni.

Più critica invece la posizione di Belahyane, che secondo Agostinelli fatica a trovare il proprio spazio nel centrocampo della Lazio. «Schierarlo da mezzala equivale quasi a trasformare il modulo in un 4-2-3-1», ha commentato. «Belahyane vuole sempre la palla tra i piedi, non ha le caratteristiche dell’interno di centrocampo che si inserisce e si sovrappone. In quel ruolo serve gamba, profondità e capacità di chiudere l’azione». Con Cataldi e Rovella già in rosa come registi naturali, il giovane francese appare chiuso e difficilmente impiegabile con continuità.

Agostinelli non esclude, a questo proposito, una possibile partenza a gennaio: «Non mi sorprenderei se finisse sul mercato invernale, magari in uno scambio che possa portare alla Lazio una mezzala più adatta al sistema di Sarri».

In attesa delle prime risposte dal campo, la Lazio riflette sulla composizione ideale del suo centrocampo, consapevole che da lì passeranno molte delle ambizioni stagionali.