Adani sta con la Lazio, le sue parole sull’espulsione di Gila: «Fabbri è permaloso, in passato episodi peggiori non sanzionati! Anche al contrario»

Adani sta con la Lazio, le sue parole sull’espulsione di Gila dell’ex difensore alla Domenica Sportiva: «Fabbri è permaloso»

Non si placano le polemiche attorno all’espulsione di Mario Gila, arrivata nel finale di Lazio Bologna dopo che il difensore spagnolo ha ripetuto per due volte all’arbitro Michael Fabbri la frase «sei scarso».

Una decisione che ha immediatamente diviso il mondo del calcio: c’è chi la ritiene corretta dal punto di vista regolamentare e chi, invece, la considera un eccesso di rigidità da parte del direttore di gara.

A intervenire sul caso è stato Lele Adani, ex difensore e oggi opinionista Rai, che alla Domenica Sportiva non ha nascosto la propria opinione critica nei confronti dell’arbitro romagnolo.

SULL’ESPULSIONE E SUL COMPORTAMENTO DI FABBRI – «Fabbri è permaloso. In passato ci sono stati epiteti decisamente peggiori in cui non è stato estratto il cartellino, ma anche epiteti degli arbitri ai giocatori, a me me ne han dette diverse».

Il suo intervento evidenzia la complessità del rapporto tra calciatori e direttori di gara, spesso sfumato tra tolleranza, sensibilità personale e interpretazione del contesto. Per Adani, il metro di giudizio applicato da Fabbri appare più severo rispetto ad altri casi, motivo per cui l’espulsione di Gila continua a far discutere.

Un dibattito destinato a proseguire, perché la sanzione inflitta al difensore della Lazio non ha solo condizionato la partita, ma apre una riflessione più ampia sulla coerenza e uniformità dei criteri arbitrali in Serie A.