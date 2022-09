Acerbi: «Non sono all’Inter per fare la comparsa. Sono stato accolto benissimo»

Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’esordio in Champions League con l’Inter. Le sue dichiarazioni

Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’esordio in Champions League con l’Inter. Le sue parole.

CONDIZIONE – «Sembravo un veterano dell’Inter? Non sono timido, i compagni mi hanno accolto benissimo. Non sono qua a fare la comparsa o a fare il timido. Devo essere me stesso ed entro in campo come se fossi qui da tempo. La preoccupazione era la resistenza dopo tre mesi senza giocare, ma è andata bene».