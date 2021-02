Abbate: «Contro l’Atalanta dominio assoluto, come nel derby»

Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, ha analizzato la vittoria della Lazo contro l’Atalanta: le sue parole

Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per commentare la vittoria della Lazio contro l’Atalanta:

«Ci auguravamo una vittoria ma si è andati oltre: come nel derby, con l’Atalanta c’è stato un dominio assoluto. Come ha detto Inzaghi, questo è un altro campionato rispetto allo scorso. Il lavoro che va fatto da qui alla fine, considerate le ottime prove con le big, è quello sui rimorsi per le occasioni perse con le compagini più alla portata. Tornando alla corsa Champions, mi aspettavo molto di più dal Verona, invece hanno lasciato campo aperto alla Roma, incluse le incertezze del portiere Silvestri sui gol».