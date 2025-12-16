Lazio, torna di moda Samardzic. Ecco il piano di Maurizio Sarri per riuscire a comprarlo a gennaio - Lazio News 24

Lazio, torna di moda Samardzic: Sarri lo apprezza, possibile incastro con l’Atalanta

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio tornano a circolare nomi già conosciuti e apprezzati da Maurizio Sarri in vista delle prossime finestre di mercato. Tra questi spicca quello di Lazar Samardzic, centrocampista offensivo attualmente all’Atalanta, che risponde a diversi parametri richiesti dal club biancoceleste, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo dei costi.

Samardzic è un profilo che Sarri gradisce da tempo. Già in passato la Lazio aveva mostrato interesse per il classe 2002, considerato un giocatore di qualità, capace di agire tra le linee e di garantire soluzioni offensive alternative. All’Atalanta, però, il suo spazio è stato piuttosto limitato e definirlo titolare sarebbe eccessivo. Una situazione che potrebbe spingere il calciatore a valutare nuove opportunità per rilanciarsi e trovare maggiore continuità.

Dal punto di vista economico, l’operazione sarebbe sostenibile per la Lazio, ma non priva di ostacoli. Samardzic è un under 23, ma non è italiano, e questo aspetto inciderebbe sul costo del lavoro allargato, parametro che dal 2026 dovrà restare entro la soglia dello 0,7. Inoltre, per procedere al suo tesseramento, la Lazio dovrebbe necessariamente liberare uno slot nella lista degli over 22, rendendo indispensabile una valutazione attenta delle uscite.

Un ulteriore elemento da considerare riguarda i rapporti tra le dirigenze. Il direttore sportivo dell’Atalanta, Tony D’Amico, stimava molto Dele-Bashiru già prima del suo approdo alla Lazio. Proprio D’Amico, come riportato dal quotidiano sportivo, era stato uno dei primi a parlarne positivamente con Sarri nel mese di giugno. Questo incastro di interessi potrebbe aprire a una soluzione creativa.

Non è infatti da escludere l’ipotesi di uno scambio di prestiti tra Lazio e Atalanta, formula che consentirebbe a entrambe le società di limitare i costi e valutare i giocatori nel rispettivo contesto tecnico. Molto dipenderà dalla disponibilità della famiglia Percassi a liberare Samardzic e dalle strategie complessive del club biancoceleste.

La Lazio, intanto, osserva e riflette, consapevole che ogni mossa dovrà essere compatibile con i vincoli regolamentari e con il progetto tecnico di Sarri.

