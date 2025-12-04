Lazio Milan, l'opinione di Zazzaroni: «Sarebbe successa la fine del mondo a parti invertite. Ecco perché!» - Lazio News 24

Lazio Milan, Zazzaroni duro sul rigore non concesso: “Sarebbe scoppiato il finimondo”

La Lazio continua a far discutere dopo il finale incandescente della sfida contro il Milan, terminata tra polemiche e proteste per il rigore non concesso ai biancocelesti al 94’. L’episodio, che ha tagliato in due il mondo del calcio italiano, è stato al centro dell’ultima puntata di Number 1 podcast, dove è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, per analizzare quanto accaduto nei minuti conclusivi del match dell’Olimpico.

La Lazio, che aveva disputato una partita intensa e combattuta, si è vista negare un penalty che secondo molti avrebbe potuto cambiare il risultato. La dinamica dell’azione ha generato un’ondata di reazioni immediata, alimentando il dibattito sul VAR e sulle scelte arbitrali nelle gare di alta classifica.

Zazzaroni sul rigore non dato in Lazio-Milan

Zazzaroni non ha usato mezzi termini nel commentare l’episodio: “Se al Milan non avessero dato quel rigore non concesso alla Lazio al 95’, sarebbe successa la fine del mondo”. Una frase che sottolinea il peso mediatico e sportivo della decisione. Il direttore ha poi proseguito analizzando nel dettaglio il ruolo della squadra arbitrale: “Quello è un rigorino che l’arbitro non concede perché Collu non fischia il fallo. L’hanno chiamato e gli hanno fatto dire una bestialità”.

Secondo Zazzaroni, il contatto incriminato non giustificava il fallo fischiato successivamente a Marusic, giudicato dall’opinionista un intervento “totalmente inventato”. Una posizione netta, che si inserisce in un clima già teso per le numerose decisioni contestate nelle ultime partite della Lazio.

Il club biancoceleste, che sta vivendo un periodo di prestazioni altalenanti, si trova ora anche al centro di un nuovo vortice arbitrale. L’episodio del rigore negato alimenta la sensazione di frustrazione in un ambiente che si aspettava maggiore equilibrio nelle decisioni, soprattutto in un match delicato come Lazio-Milan.

La Lazio, da parte sua, guarda avanti, ma il caso resta aperto e continuerà a far discutere: un episodio che, al di là del giudizio tecnico, conferma quanto ogni dettaglio pesi nel cammino di una squadra che lotta per mantenere ambizioni europee.

Lazio Milan, l'opinione di Zazzaroni: «Sarebbe successa la fine del mondo a parti invertite. Ecco perché!» 23

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.